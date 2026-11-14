ВС России поразили судно, доставлявшее военные грузы ВСУ в порт Одесса Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска поразили сухогруз, доставлявший военные грузы для ВСУ в порт Одесса. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, судно находилось в море и следовало к одесскому порту. Удар был нанесен во время перехода. Название сухогруза, его принадлежность и характер полученных повреждений пока не уточняются.

Накануне Минобороны сообщило о поражении другого сухогруза, перевозившего военные грузы в порт Черноморск Одесской области. Кроме того, российские войска нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам в районе станции Сербка. В Сумской области также были поражены две электроподстанции, снабжавшие электричеством предприятия по производству беспилотников и логистические центры ВСУ.