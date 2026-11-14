«Непременно придется отвечать»: в МИД предупредили Запад о заготовленных мерах на случай незаконного изъятия активов РФ

МИД: Россия подготовила ответные меры на случай изъятия активов Фото: Виктор Гусейнов.

Москва подготовила пакет дополнительных мер воздействия на случай, если замороженные за рубежом российские активы будут нелегально изъяты. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По словам дипломата, российская сторона считает преждевременным раскрывать конкретное содержание подготовленных шагов, однако подчеркнул, что ответная реакция Москвы будет строиться строго на принципе взаимности в международных отношениях.

«Наготове и иные дополнительные меры воздействия на случай, если основная часть наших активов все же будет нелегально изъята», — заявил Биричевский, порекомендовав европейским странам «объективно оценивать риски и последствия преступных действий, за которые непременно придется отвечать».

Как писал сайт KP.RU, Биричевский также рассказал, что Россия уже добилась удовлетворения судебных требований по вопросу замороженных в Европе активов и продолжает отстаивать свои права.