В России автоматически вырастет единое пособие: Выплаты коснутся одной категории граждан Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Единое пособие на детей в России с 1 января 2027 года увеличится на 6,8%. Об этом рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

По словам депутата, индексация пройдет автоматически. Семьям, которые уже получают пособие, не потребуется повторно обращаться в Социальный фонд или подавать дополнительные документы.

«Никаких заявлений писать не нужно, все произойдет автоматически. Если вы уже получаете пособие, то с нового года вам просто будут платить больше», — пояснила Лантратова.

Парламентарий напомнила, что на выплату могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. При назначении пособия специалисты также учитывают имущество заявителей и причины отсутствия заработка у трудоспособных членов семьи.

Ранее KP.RU рассказал, что с 2027 года в России могут изменить правила назначения единого пособия. Минтруд предложил дополнительно учитывать движение средств по банковским счетам семей. Предполагается, что с января по март новые критерии будут использовать только для анализа, а с апреля они начнут влиять на решение о назначении выплат. Необходимые сведения Социальный фонд сможет получать самостоятельно.