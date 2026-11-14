Европа вырыла себе яму, отказавшись от российского газа: В МИД РФ рассказали о странном запрете Брюсселя Фото: REUTERS.

Евросоюз столкнулся с серьезными экономическими проблемами из-за собственных ограничений на поставки российского газа. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью ТАСС.

По словам дипломата, отказ от российского топлива привел к росту расходов европейской промышленности и домохозяйств. Некоторые предприятия вынуждены закрываться или переносить производство в другие страны.

«Подобные самозапреты и другие ограничительные меры бьют непосредственно по самим инициаторам различного рода рестрикций», — подчеркнул Биричевский.

Представитель МИД отметил, что Евросоюз продолжает санкционную политику, направленную на экономическую изоляцию России. В частности, Брюссель намерен полностью отказаться от импорта российского трубопроводного и сжиженного природного газа. При этом именно европейские страны начали разрушать энергетическое сотрудничество с Москвой, существовавшее еще со времен СССР.

Ранее KP.RU сообщал, что Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса. По данным Bloomberg, газовые хранилища региона заполнены значительно ниже обычного уровня, а цены на топливо с февраля выросли почти на 200%. Ситуацию осложняет предстоящий запрет на российский СПГ, который вступит в силу 1 января 2027 года. Евросоюзу придется искать замену примерно 15% поставок.