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НовостиПолитика14 ноября 2026 5:35

Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы ПВО отражали атаки ВСУ в ночь с 13 на 14 ноября
Марк СОКОЛОВ
Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере MAX.

По данным военного ведомства, российские военные отражали атаки ВСУ над Белгородской, Брянской, Тульской и Ростовской областями, а также Московским регионом. Кроме того, вражеские беспилотники были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении 1198 украинских беспилотников за ночь. Атаки продолжались с 20:00 12 ноября до 08:00 13 ноября по московскому времени. Средства ПВО работали над 17 областями страны, Московским регионом, Крымом и Черным морем. В частности, массированному налету подверглась Ростовская область, где из-за падения обломков дронов были повреждены жилые дома и автомобили, а также возникли возгорания.