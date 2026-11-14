Еще одна европейская страна наотрез отказалась финансировать оружие для Украины Фото: REUTERS.

Польша больше не станет финансировать закупки американского оружия для Украины в рамках программы НАТО. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, выступление которого опубликовано на YouTube.

Глава польского правительства объяснил решение большими расходами на собственную оборону и дефицитом государственного бюджета. По его словам, Варшава уже уведомила генерального секретаря НАТО Марка Рютте о приостановке финансирования программы закупок вооружений для Киева.

«Я сообщил генеральному секретарю (НАТО. — прим. ред.), что в данный момент мы больше не будем вкладывать деньги в этот (проект - прим.ред.), <...> так как мы тратим очень много на собственное вооружение», — подчеркнул Туск.

Польский премьер добавил, что у страны и без того достаточно финансовых обязательств, связанных с обеспечением собственной безопасности. Поэтому выделять дополнительные средства на приобретение американского оружия для ВСУ Варшава пока не планирует.

Ранее издание Politico сообщило, что странам НАТО не хватает около семи миллиардов евро для выполнения обязательств по военной помощи Украине в 2026 году. Участники альянса согласовали поддержку Киева на 70 миллиардов евро, однако столкнулись с нехваткой финансирования. Одной из причин стало сокращение американской помощи и перенос основной финансовой нагрузки на европейские государства. При этом крупнейшие доноры уже испытывают трудности с дальнейшим выделением средств.

До этого британский журнал The Economist предупредил о серьезных последствиях для Украины в случае прекращения поставок вооружений по программе PURL. По данным издания, через этот механизм Киев получает около 95% ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot, а также боеприпасы для истребителей F-16. Собеседники журналистов отмечали, что у Украины пока нет полноценной альтернативы таким поставкам. Особенно важными они называли вооружения для защиты критической инфраструктуры.

Между тем Польша ранее предложила увеличить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО в обмен на контракты для национальной оборонной промышленности. Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава намерена учитывать коммерческие интересы при расширении участия в операциях альянса. Польша уже направляет на оборону почти 5% ВВП и рассчитывает постепенно сокращать зависимость от зарубежных производителей вооружений, развивая собственные предприятия.