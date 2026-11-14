В Испании наказали вратаря, после столкновения с которым погиб футболист

Вратарь «Андорры» Овоно дисквалифицирован на 12 матчей после гибели де Мигеля. Фото: Global Look Press/IMAGO/S. Ros

Вратаря футбольного клуба «Андорра» Хесуса Овоно дисквалифицировали на 12 матчей за столкновение с нападающим «Тенерифе» Хесусом де Мигелем, после которого тот скончался в больнице. Такое решение принял дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации, сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что 12 матчей — максимальный срок дисквалификации. Комитет счел нарушение со стороны Овоно достаточно серьезным для применения наиболее строгого спортивного наказания. Кроме того, на вратаря наложили дополнительный штраф.

Напомним, инцидент произошел 2 ноября во время матча второго по силе дивизиона чемпионата Испании в Санта-Крус-де-Тенерифе. На седьмой добавленной минуте второго тайма при счете 2:2 Овоно покинул ворота и столкнулся с де Мигелем, пытаясь остановить его выход один на один.

После падения нападающий потерял сознание. Его унесли с поля на носилках, а затем доставили на машине скорой помощи в больницу. По сообщениям, футболист перенес остановку сердца. Де Мигель скончался в медицинском учреждении во вторник в возрасте 30 лет.