В Китае смеются над провалом Британии: Лондон бросился на российские подлодки, но опозорился Фото: REUTERS.

Великобритания опозорилась, пытаясь организовать охоту на российские подводные лодки в Атлантическом океане. Об этом пишет китайское издание Sohu, раскритиковавшее инициативу Лондона.

Несколько дней назад британские власти объявили о начале операции по поиску российских субмарин. Для противодействия им Лондон также решил сформировать международную коалицию с участием девяти государств.

В объединение планируется включить Данию, Норвегию, Швецию, Финляндию, Исландию, Нидерланды, Эстонию, Латвию и Литву. Однако состав участников вызвал у китайских обозревателей немало вопросов.

Авторы Sohu отметили, что на первый взгляд планы Великобритании выглядят грозно. Однако при более внимательном рассмотрении инициатива вызывает недоумение у военных специалистов.

По мнению журналистов, Лондон пытается продемонстрировать силу своего флота, хотя тот и без того регулярно становится объектом насмешек. При этом создание широкой коалиции для борьбы с российскими подлодками пока не убедило обозревателей в эффективности британских планов.

Ранее военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец сравнил возможности нового альянса с российским флотом. По его оценке, десять стран располагают менее чем 20 подлодками, тогда как в составе ВМФ России насчитывается 66 субмарин. Эксперт также указал на нехватку боеспособных кораблей и личного состава у Великобритании.