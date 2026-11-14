Двух бывших руководителей РЖД приговорили к семи годам колонии

Двух бывших топ-менеджеров РЖД приговорили к семи годам колонии. Фото: ЦОС ФСБ России

Московский городской суд приговорил бывшего начальника дирекции по строительству сетей связи ОАО «РЖД» А. А. Романова и его первого заместителя С. И. Егорова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уголовное дело связано с исполнением договоров строительного подряда в рамках модернизации железнодорожного направления «Кузбасс — Дальневосточный транспортный узел». По данным следствия и суда, в 2016 году ОАО «РЖД» заключило с ООО «ПСК Ремпуть» контракты на выполнение строительно-монтажных работ по укладке пути на участке Междуреченск — Тайшет общей стоимостью свыше 1,6 млрд рублей. В рамках этих соглашений заказчик перечислил подрядчику авансовые платежи на сумму более 751 млн рублей.

Как уточнили в ФСБ, предусмотренные контрактом работы в полном объеме выполнены не были, а часть неотработанных авансов осталась невозвращенной. Потерпевшая сторона предъявила осужденным иск о возмещении нанесенного ущерба на сумму более 383 млн рублей.

Кроме того, сотрудникам спецслужбы во взаимодействии с Генеральной прокуратурой РФ удалось выявить и обратить в доход государства недвижимость и денежные средства Романова, полученные коррупционным путем. По апелляционному определению Московского областного суда с бывшего управленца и его родственников в казну взыскано имущество и активы на сумму свыше 350 млн рублей.

Примечательно, что 11 ноября 2025 года Басманный суд Москвы уже назначал обоим фигурантам аналогичное наказание в виде семи лет лишения свободы по этому делу, и текущим решением апелляционная инстанция подтвердила обвинительный вердикт.