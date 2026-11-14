Госстат Украины сообщил о росте тарифов на водоснабжение за год на 106,5%. Фото: REUTERS.

Стоимость услуг водоснабжения на Украине в октябре увеличилась на 106,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные информационной справки Государственной службы статистики страны.

Согласно официальным материалам ведомства, в годовом выражении заметно подорожал и ряд других коммунальных услуг. В частности, тарифы на водоотведение выросли на 99,3%, а плата за вывоз и уборку мусора увеличилась на 19,5%.

Кроме того, статистика зафиксировала рост цен в телекоммуникационном секторе. За прошедший год стоимость услуг связи, включая доступ в интернет, мобильную связь и почтовые сервисы, повысилась на 16,1%.

Накануне Киев предупредили о приближении очень тяжелой зимы с перебоями с метро и электричеством. В худшем случае город сможет обеспечить водоснабжение, канализацию, свет и тепло только для критической инфраструктуры.