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НовостиВ мире14 ноября 2026 6:57

В двух городах США начали массовую эвакуацию из-за угрозы взрыва на заводе

Власти штата Иллинойс объявили об обязательной эвакуации в городах Пеория и Ист-Пеория
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В двух городах США начали массовую эвакуацию из-за угрозы взрыва на заводе

В двух городах США начали массовую эвакуацию из-за угрозы взрыва на заводе

Фото: REUTERS.

Власти американского штата Иллинойс объявили об обязательной эвакуации жителей нескольких районов в городах Пеория и Ист-Пеория из-за предполагаемой угрозы взрыва на местном промышленном предприятии. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителей местных властей.

Причиной экстренных мер стало расследование сообщения о возможном минировании завода BioUrja Renewables, специализирующегося на производстве этанола и алкогольной продукции. По имеющейся информации, на территории предприятия или в непосредственной близости от него был обнаружен подозрительный предмет.

В целях безопасности полиция призвала всех граждан, находящихся в радиусе одной мили (около 1,6 км) от завода, немедленно покинуть опасную зону и не возвращаться до получения дальнейших распоряжений от экстренных служб.

Напомним, в начале недели, 9 ноября, произошел мощный взрыв в печи металлургического завода «Хабаш» в районе Алиага провинции Измир. Все произошло в дневное время во время рабочей смены, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар.