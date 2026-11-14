Операторы «большой четверки» и банки РФ договорились о маркировке звонков Фото: Александр Новиков.

Операторы связи «большой четверки» и ведущие российские банки согласовали условия и подписали договоры о маркировке исходящих вызовов. В ближайшее время все звонки от этих кредитно-финансовых организаций начнут сопровождаться специальной пометкой. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Как уточнили в ведомстве, при поступлении входящего вызова пользователь увидит на дисплее телефона официальное название банка. В министерстве подчеркнули, что достигнутые договоренности станут важным шагом в борьбе с телефонным мошенничеством, позволят гражданам безошибочно отличать настоящих представителей банков от злоумышленников и повысят общий уровень доверия к корпоративным звонкам.

Напомним, с сентября 2025 года в России действует норма, обязывающая маркировать вызовы от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Оператор должен выводить на экран смартфона наименование звонящей организации. К настоящему моменту большинство участников банковского сектора уже оформили необходимые соглашения с операторами, однако ряд организаций, включая некоторые системно значимые банки, все еще завершают процесс обсуждения и подписания документов.