В России появится инсулин в таблетках: Минздрав рассказал, как это будет работать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В России начали разрабатывать инсулин в таблетках для пациентов с сахарным диабетом. Об этом рассказала РИА Новости директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

По словам специалиста, новые технологии позволяют значительно облегчить жизнь людям с диабетом. Современные методы лечения помогают контролировать заболевание и снижать его влияние на организм.

«У нас есть уже пролонгированные инсулины, которые можно скоро будет вводить один раз в неделю, и инсулины таблетированные, над которыми мы тоже работаем с нашими фармацевтическими партнерами», — заявила Мокрышева.

Разработки ведутся совместно с российскими фармацевтическими компаниями. О сроках появления таблетированного инсулина в продаже пока не сообщается. Заявление прозвучало в преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября.

Ранее KP.RU рассказал о других российских разработках для лечения диабета. В частности, в стране зарегистрировали препарат, способный отсрочить развитие диабета первого типа при раннем выявлении нарушений. Кроме того, в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи включили одновременную трансплантацию почки и поджелудочной железы. В некоторых случаях такая операция позволяет пациентам постепенно отказаться от инъекций инсулина.