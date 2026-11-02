От инсулиновых таблеток до уникальной трансплантации: как в России развиваются технологии лечения диабета

За последние годы в России очень серьезно продвинулась инсулинотерапия. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

— Еще несколько лет назад для пациентов с сахарным диабетом 1-го типа (СД 1 типа) занятия спортом были табу. Девушкам с таким заболеванием не рекомендовалось рожать, — рассказывает директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии им. акад. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева.

Сейчас все это доступно, подчеркивает эксперт. Причем, доказано, что спорт помогает улучшать основные показатели состояния организма пациентам с таким недугом.

Поясним: СД 1 типа это заболевание, при котором иммунная система по ошибке начинает атаковать и разрушать бета-клетки поджелудочной железы человека, вырабатывающие жизненно необходимый гормон инсулин. Без его постоянного введения извне и соблюдения других медицинских рекомендаций могут развиваться тяжелейшие осложнения.

Спорт помогает улучшать основные показатели состояния организма пациентам с диабетом. Фото: Andrey_Popov /Shutterstock/Fotodom

Однако наука и медицина развиваются, открывается все больше возможностей, чтобы дети и взрослые с диабетом 1 типа жили долго и счастливо, отметила академик Мокрышева. Эксперт выступила на сессии «Возможности российской и мировой науки для пациентов с сахарным диабетом» в рамках 5-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение», организованного Минздравом РФ и Фондом Росконгресс.

Как рассказала Наталья Мокрышева, за последние годы очень серьезно продвинулась инсулинотерапия. Снижается частота инъекций — вплоть до одного раза в неделю. Также уже исследуются таблетированные формы.

Важнейшим прорывом стала иммунная терапия СД 1 типа. Недавно в России зарегистрирован препарат, который позволяет отсрочить дебют заболевания, если вводится при раннем обнаружении отклонений в работе организма, сообщила Мокрышева.

Также в программу госгарантий бесплатной медпомощи вошла новая передовая технология: особый вид трансплантации для людей с диабетом 1-го типа. У пациентов может развиваться осложнение на почки (диабетическая нефропатия). В тяжелых случаях требуется трансплантация. И больным проводят пересадку и почки, и поджелудочной железы. Конечно, это сложнейшая операция, после которой требуется пожизненная иммуносупрессия (угнетение иммунитета, чтобы избежать отторжения пересаженных органов). Однако в ряде случаев пациентам удается постепенно снижать инъекции инсулина — вплоть до полного освобождения от них.

Кроме того, по словам Натальи Мокрышевой, вместе с китайскими коллегами российские ученые и врачи отрабатывают клеточные технологии. Сейчас они направлены против других аутоиммунных заболеваний. «Если разработки окажутся успешными, то в дальнейшем мы будем переходить к лечению с их помощью сахарного диабета 1 типа», — сообщила директор НМИЦ эндокринологии.

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