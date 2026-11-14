Киев жестоко расправляется с противниками «бусификации»: Их ждут пыточные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Украинские военнослужащие, выступающие против принудительной мобилизации, попадают в тайные пыточные. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, в подобных местах оказываются не только противники службы в ВСУ, но и военнослужащие, нарушающие дисциплину. При этом особую опасность для украинских властей, как утверждает Мирошник, представляют люди, которые продолжают сопротивляться принуждению.

«Чаще всего туда попадают люди, не смирившиеся с принудительной службой. Они совершают различные нарушения: самовольно покинули часть, дезертируют или совершают иные противоправные действия», — рассказал он.

Мирошник добавил, что в тайные тюрьмы также отправляют военнослужащих с алкогольной или наркотической зависимостью. По его утверждению, несогласных подвергают показательным пыткам, чтобы запугать остальных солдат и заставить их подчиняться командованию.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что получила более тысячи писем с адресами предполагаемых тайных тюрем на Украине. В частности, очевидцы рассказали ей о пыточных в Ровно и Бородянке Киевской области. По словам авторов обращений, удерживаемым угрожают расправой или отправкой в штурмовые подразделения ВСУ. Панченко заявила о намерении привлечь международные СМИ к проверке этих сведений.