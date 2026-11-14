В СПЧ рассказали, сможет ли помилованная Лерчек улететь за границу для лечения рака

СПЧ: помилованная Лерчек сможет свободно выехать на лечение за границу. Фото: Belkin/Global Look Press

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о ее помиловании получила право свободно выехать за пределы страны для прохождения лечения. Об этом ТАСС сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По словам правозащитницы, акт помилования влечет за собой снятие судимости и всех сопутствующих правовых ограничений. Как пояснила Меркачева, это касается и запрета на пересечение государственной границы.

«Помилование означает снятие судимости и различных ограничений, связанных с ней. В том числе и снятие ограничений на выезд за рубеж, например — на поездку в Китай для лечения», — сказала правозащитница.

Напомним, суд отказал блогеру в разрешении на выезд за рубеж для терапии онкологического заболевания. После этого Чекалина подала прошение о помиловании на имя главы государства через интернет-приемную президента и Федеральную службу исполнения наказаний. В итоге Путин удовлетворил это обращение.