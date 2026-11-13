Лерчек не едет в Китай: суд не разрешил выезд для лечения рака

Суд не разрешил Лерчек отправиться в Китай на лечение рака Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Суд отказался рассматривать ходатайство блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, о разрешении выехать в Китай для лечения рака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Чекалина, осужденная условно по делу о незаконных многомиллионных переводах денежных средств за рубеж, обратилась в суд с просьбой разрешить ей поездку за рубеж для лечения рака желудка четвертой стадии.

Однако в документе указано, что подобные вопросы должны рассматриваться судом того же уровня по месту исполнения приговора. Если такого суда нет, ходатайство передается в вышестоящую инстанцию.

"Таким образом, поданное ходатайство о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, не подлежит рассмотрению <…> районным судом города Москвы", - следует из материалов.

Ранее KP.RU сообщал, что Лерчек направила обращение к президенту России Владимиру Путину. Блогер просит о помиловании. При этом свою вину она отрицает. Обращение направили через интернет-приемную главы государства, а также во ФСИН.