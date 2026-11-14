Адвокат блогера Лерчек поблагодарил Путина за решение о ее помиловании. Фото: Belkin/Global Look Press

Защитник блогера Валерии Чекалиной, известной в сети как Лерчек, выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за оперативное решение о помиловании его подзащитной. Соответствующее заявление адвокат Константин Третьяков опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Юрист назвал указ главы государства настоящей «победой» и подчеркнул, что состояние здоровья Чекалиной требовало безотлагательных мер.

«Выражаем большую признательность В. В. Путину и всем причастным за столь быстрое принятие решения. Ситуация с Лерой действительно этого требовала», — написал адвокат.

Напомним, у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, после чего суд отменил ей домашний арест и приостановил производство по уголовному делу в связи с тяжелым заболеванием. Несмотря на то, что две клиники в Китае выразили готовность принять Чекалину на терапию, она не могла покинуть Россию из-за действующих процессуальных ограничений и судебного отказа в выезде за рубеж. В итоге блогер направила прошение о помиловании президенту через интернет-приемную и ФСИН, которое глава государства удовлетворил.