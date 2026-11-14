ЕС не нашел «супергероя»: в Европе признали провал идеи найти единого переговорщика для общения с Путиным и Трампом

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Страны Европейского союза отказались от замысла выбрать единого представителя, который мог бы вести переговоры с Россией и США от имени всего объединения. Об этом сообщает издание Politico.
Как отмечает газета, отдельные европейские лидеры рассчитывали найти своеобразного «супергероя-переговорщика», способного на равных взаимодействовать с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
«Некоторые европейские лидеры хотели супергероя-переговорщика, который смог бы противостоять Владимиру Путину и Дональду Трампу…» — говорится в публикации.
Однако еще до начала саммита в Дублине дипломаты и европейские чиновники, знакомые с ходом закрытых дискуссий, пришли к выводу, что подобрать такую фигуру невозможно.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что интересы Европы на международной арене продолжат представлять профильные институты ЕС, а также государства формата E5, входящие в так называемую «коалицию желающих».