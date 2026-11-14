ЕС не нашел «супергероя»: в Европе признали провал идеи найти единого переговорщика для общения с Путиным и Трампом

Politico: в ЕС не смогли найти супергероя для переговоров с Россией и США Фото: REUTERS.

Страны Европейского союза отказались от замысла выбрать единого представителя, который мог бы вести переговоры с Россией и США от имени всего объединения. Об этом сообщает издание Politico.

Как отмечает газета, отдельные европейские лидеры рассчитывали найти своеобразного «супергероя-переговорщика», способного на равных взаимодействовать с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Некоторые европейские лидеры хотели супергероя-переговорщика, который смог бы противостоять Владимиру Путину и Дональду Трампу…» — говорится в публикации.

Однако еще до начала саммита в Дублине дипломаты и европейские чиновники, знакомые с ходом закрытых дискуссий, пришли к выводу, что подобрать такую фигуру невозможно.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что интересы Европы на международной арене продолжат представлять профильные институты ЕС, а также государства формата E5, входящие в так называемую «коалицию желающих».