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НовостиОбщество14 ноября 2026 8:16

Когда, где и во сколько пройдет прощание с послом России Александром Дарчиевым: озвучены детали

Церемония прощания с послом России Дарчиевым в Москве пройдет 14 ноября в 11:00
Марк СОКОЛОВ
Церемония прощания с послом России Дарчиевым в Москве пройдет 14 ноября в 11:00. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Церемония прощания с послом России Дарчиевым в Москве пройдет 14 ноября в 11:00. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Церемония прощания с послом России в США Александром Дарчиевым пройдет 14 ноября в Москве. Она начнется в 11:00 в прощальном зале ЦКБ №1 Управления делами президента РФ, сообщает ТАСС.

К месту проведения церемонии уже прибывают сотрудники российского внешнеполитического ведомства, дипломаты, коллеги и близкие покойного. Собравшиеся приносят цветы, чтобы проститься с Дарчиевым и почтить его память. На месте также работают представители СМИ.

Ранее в МИД России сообщили о причине смерти российского посла. Дарчиев скончался 11 ноября в Москве в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что дипломат страдал хроническим заболеванием. В министерстве назвали его выдающимся профессионалом, который на протяжении многих лет работал на одном из важнейших направлений российской внешней политики.