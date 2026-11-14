Погибла целая семья: под завалами разрушенного дроном ВСУ дома под Белгородом нашли тела матери и дочери

В Белгородской области нашли погибших при атаке ВСУ тела женщины и ее дочери Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В поселке Пролетарский Белгородской области на месте частного дома, разрушенного в результате ночной атаки украинского беспилотника, спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в мессенджере «Макс».

Ранее местные власти сообщали об одном погибшем мужчине, который получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до прибытия бригады скорой помощи. Позднее под завалами были найдены тела его супруги и их 24-летней дочери. В оперштабе выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей семьи.

Кроме того, при ударе пострадал еще один местный житель. У него диагностировали ранение мягких тканей головы. Медики оказали мужчине необходимую помощь непосредственно на месте происшествия, от госпитализации он отказался.

Как уточнили в ведомстве, в результате детонации дрона жилое строение получило критические разрушения и загорелось. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возникший пожар.