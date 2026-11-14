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НовостиПолитика14 ноября 2026 8:20

В Кремле объяснили, почему Путин решил помиловать Лерчек

Песков: Путин помиловал блогера Лерчек исключительно из соображений гуманности
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: Путин помиловал блогера Лерчек исключительно из соображений гуманности

Песков: Путин помиловал блогера Лерчек исключительно из соображений гуманности

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин при принятии решения о помиловании блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, руководствовался исключительно соображениями гуманности. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что, несмотря на значительный экономический ущерб, который Чекалина нанесла государству, при рассмотрении ее прошения президент принял во внимание тяжелое онкологическое заболевание блогера, а также наличие у нее несовершеннолетних детей.

Напомним, у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, в связи с чем суд отменил ей домашний арест и приостановил производство по уголовному делу. Хотя две клиники в Китае выразили готовность принять блогера на терапию, она не могла выехать за пределы России из-за судебного отказа и действующих процессуальных ограничений. После обращения Чекалиной с прошением о помиловании через интернет-приемную главы государства и ФСИН Владимир Путин подписал соответствующий указ.