В РСПП рассказали, когда можно ждать снижения ключевой ставки ЦБ

Глава РСПП Шохин: ключевая ставка ЦБ сохранится на уровне 14% до февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ЦБ России не станет снижать ключевую ставку с текущего уровня в 14% как минимум до февраля 2027 года. Такой прогноз в беседе с журналистами озвучил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, регулятору потребуется время для оценки влияния налоговых изменений на экономику, поэтому бизнесу не стоит рассчитывать на скорое удешевление кредитов.

«До февраля я лично не жду от Центрального банка никаких подарков для бизнеса в виде снижения ставки. Тем более что Центральный банк будет ссылаться на то, что им надо еще оценить последствия налоговых изменений, тут трудно с ними спорить», — сказал он, ссылаясь на слова председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, которая называла нынешний уровень ставки оправданным.

Накануне глава ЦБ России заявила, что ключевая ставка останется высокой для решения экономических задач. По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика направлена на умеренный экономический рост, повышение благосостояния и устойчивое развитие бизнеса. Она признала болезненность высоких ставок, но назвала такие меры необходимыми для сдерживания инфляции.