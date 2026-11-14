Встреча Владимира Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет без одной важной темы: США не хотят ее касаться Фото: REUTERS.

Тема украинского конфликта не войдет в повестку возможной трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника, знакомого с планами Белого дома.

По данным источника, Трамп намерен сосредоточиться на ситуации вокруг Ирана и вопросах нераспространения ядерного оружия. При этом американский лидер предпочел бы не затрагивать урегулирование конфликта на Украине в ходе переговоров с главами России и Китая.

Встреча может состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Российскую делегацию возглавит Путин. Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что подготовка возможных трехсторонних переговоров продолжается.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп планируют обсудить украинское урегулирование на отдельной двусторонней встрече в рамках саммита АТЭС. По его словам, стороны намерены продолжить обсуждение всего комплекса вопросов, связанных с разрешением конфликта. До этого в Кремле сообщали о подготовке контактов с американской и китайской сторонами, однако окончательный формат переговоров пока не определен.