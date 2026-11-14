«Сильнейший специалист по Америке»: Ушаков простился с близким другом, послом РФ в США Дарчиевым

Юрий Ушаков пришел на прощание с послом РФ в США Александром Дарчиевым. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков посетил церемонию прощания с российским послом в США Александром Дарчиевым, которая прошла в траурном зале одной из московских больниц.

В ходе траурной церемонии представитель Кремля охарактеризовал ушедшего дипломата как профессионала высочайшего уровня и одного из лучших российских специалистов по США. Ушаков признался, что Дарчиев был его близким другом, отметив его скромность, уверенность и исключительное качество работы на дипломатическом поприще.

«Это мой друг, прекрасный человек и, конечно, профессионал высочайшей пробы. Работал спокойно, уверенно, не выпячивался, но очень и очень качественно. Я думаю, что один из сильнейших российских специалистов по Америке», — сказал помощник главы государства.

Напомним, Александр Дарчиев скончался в среду, 11 ноября, в Москве на 67-м году жизни. Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, причиной смерти стало хроническое заболевание.

Выпускник МГУ и кандидат исторических наук Александр Дарчиев работал в системе внешнеполитического ведомства с 1992 года, занимал руководящие должности в российских дипмиссиях в США и Канаде, а в 2025 году указом президента РФ Владимира Путина был назначен послом России в Вашингтоне и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.