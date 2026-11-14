Умер Алексей Комаров, член исполкома Российского футбольного союза

Алексей Комаров. Фото: РФС

Умер член исполкома Российского футбольного союза Алексей Комаров. Ему было 47 лет. Трагическую новость сообщила во «ВКонтакте» межрегиональная федерация футбола «Золотое кольцо», которую возглавлял Комаров.

Точная причина смерти не раскрывается. В федерации выразили соболезнования родным Комарова.

«Коллектив МФФ «Золотое кольцо» выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича», - указано в публикации.

Свою карьеру в футбольном менеджменте Комаров начинал в костромском «Спартаке», где в период с 2003 по 2015 год занимал пост вице-президента. С 2013 по 2018 год он также являлся вице-президентом Профессиональной футбольной лиги, а с 2016 по 2021 год входил в исполком Ассоциации мини-футбола России. Комаров вошел в состав исполкома РФС еще в 2014 году.

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