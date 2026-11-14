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НовостиВ мире14 ноября 2026 9:41

Binance назвала сроки возобновления вывода средств клиентов

Binance пообещала восстановить вывод криптоактивов до конца следующей недели
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Binance назвала сроки возобновления вывода средств клиентов

Binance назвала сроки возобновления вывода средств клиентов

Фото: REUTERS.

Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance планирует полностью возобновить возможность вывода средств для всех оставшихся сетей и цифровых активов до конца следующей недели. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном на сайте торговой площадки.

В компании уточнили, что процесс разблокировки идет поэтапно. В прошлую пятницу биржа открыла транзакции для токенов средней и низкой капитализации, а за текущую неделю восстановила доступ к выводу средств в 87 сетях.

«На этой неделе мы вновь открыли вывод (средств) для 87 сетей. Мы нацелены на восстановление вывода для всех оставшихся сетей и активов до конца следующей недели», — сказано в сообщении криптобиржи.

Напомним, ограничения на вывод средств были введены после масштабной хакерской атаки на платформу, произошедшей 29 октября. Основатель Binance Чанпэн Чжао подтвердил факт взлома и заверил, что пользовательские средства находятся в безопасности, а руководство биржи пообещало в полном объеме компенсировать клиентам убытки от несанкционированного вывода активов, предварительно оцененные примерно в 6,3 млрд долларов.