Binance назвала сроки возобновления вывода средств клиентов Фото: REUTERS.

Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance планирует полностью возобновить возможность вывода средств для всех оставшихся сетей и цифровых активов до конца следующей недели. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном на сайте торговой площадки.

В компании уточнили, что процесс разблокировки идет поэтапно. В прошлую пятницу биржа открыла транзакции для токенов средней и низкой капитализации, а за текущую неделю восстановила доступ к выводу средств в 87 сетях.

«На этой неделе мы вновь открыли вывод (средств) для 87 сетей. Мы нацелены на восстановление вывода для всех оставшихся сетей и активов до конца следующей недели», — сказано в сообщении криптобиржи.

Напомним, ограничения на вывод средств были введены после масштабной хакерской атаки на платформу, произошедшей 29 октября. Основатель Binance Чанпэн Чжао подтвердил факт взлома и заверил, что пользовательские средства находятся в безопасности, а руководство биржи пообещало в полном объеме компенсировать клиентам убытки от несанкционированного вывода активов, предварительно оцененные примерно в 6,3 млрд долларов.