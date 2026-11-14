Подковерная война в Белом доме: как Рубио добился падения главы Nvidia с помощью шпионского скандала

WP: Рубио использовал скандал вокруг Хуанга для ослабления его влияния на Трампа Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио воспользовался скандалом вокруг основателя и Nvidia Дженсена Хуанга, чтобы ослабить его влияние на президента Дональда Трампа и добиться ужесточения американской политики в отношении Китая. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным издания, в основе произошедшего лежало многолетнее закулисное противостояние между сторонниками технологического взаимодействия с Пекином и представителями американского истеблишмента, настаивавшими на усилении экспортных ограничений.

Как утверждают источники газеты, ряд сотрудников служб национальной безопасности в администрации Трампа выражали недовольство степенью влияния бизнесмена на главу Белого дома.

«Некоторые сотрудники служб национальной безопасности в администрации Трампа были недовольны влиянием Хуанга на президента. Падение Хуанга... в итоге было инициировано... Рубио», — говорится статье в статье со ссылкой на неназванных чиновников.

В публикации отмечается, что Рубио направил Трампу письмо, подготовленное на базе доклада Центрального разведывательного управления (ЦРУ), о контактах Хуанга с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу КНР. При этом, по сведениям собеседника The Washington Post, госсекретарь скорректировал формулировки разведслужб, придав им более категоричный характер. Последующая утечка этого документа вызвала резонанс, итогом которого стала отставка главы Nvidia 12 ноября.

Напомним, Хуанг публично признал внебрачную связь с топ-менеджером сингапурской технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, которую подозревают в работе на китайскую разведку. Вскоре в СМИ появились сообщения и о других личных связях предпринимателя внутри корпорации.