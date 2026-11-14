Павел Дуров* поиздевался над главой Nvidia: Он возмутился наличием у него жены Фото: REUTERS.

Основатель Telegram Павел Дуров* пошутил, что бывшего главу Nvidia Дженсена Хуанга следовало уволить еще раньше из-за наличия жены. Об этом предприниматель написал в социальных сетях.

Дуров* иронично сравнил брак с контрактом, предусматривающим штраф в размере 50% при расторжении и не дающим никаких гарантий бесперебойного обслуживания. По мнению бизнесмена, человеку, согласившемуся на столь невыгодные условия, вряд ли можно доверять управление крупной компанией.

Ранее Дуров* пошутил, что к нему, в отличие от Хуанга, никто не пытается подослать девушек-шпионок. Поводом стали сообщения о романе бывшего руководителя Nvidia с китаянкой, которую подозревают в связях с разведкой КНР. Бизнесмен с иронией отметил, что подобное отношение спецслужб к нему несправедливо.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.