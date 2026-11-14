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НовостиПолитика14 ноября 2026 10:25

Зеленский отверг предложение Путина о перемирии в Константиновке

Зеленский высказался о ситуации в Константиновке
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зеленский отверг предложение Путина о перемирии в Константиновке

Зеленский отверг предложение Путина о перемирии в Константиновке

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский дал понять, что украинская сторона не намерена поддерживать инициативу президента России Владимира Путина об объявлении гуманитарного перемирия в Константиновке. Об этом пишет украинское издание "Страна".

Комментируя ситуацию вокруг города, Зеленский заявил, что в Константиновке продолжаются боевые действия.

Ранее президент России выступил с инициативой организовать гуманитарную миссию по эвакуации из Константиновки по аналогии с операцией, проведенной в Алешках. В Кремле отметили, что идею введения гуманитарного перемирия в этом районе поддержали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что Киев может самостоятельно разминировать подъездные пути к Константиновке, если утверждает, что контролирует город.