Зеленский отверг предложение Путина о перемирии в Константиновке Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский дал понять, что украинская сторона не намерена поддерживать инициативу президента России Владимира Путина об объявлении гуманитарного перемирия в Константиновке. Об этом пишет украинское издание "Страна".

Комментируя ситуацию вокруг города, Зеленский заявил, что в Константиновке продолжаются боевые действия.

Ранее президент России выступил с инициативой организовать гуманитарную миссию по эвакуации из Константиновки по аналогии с операцией, проведенной в Алешках. В Кремле отметили, что идею введения гуманитарного перемирия в этом районе поддержали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что Киев может самостоятельно разминировать подъездные пути к Константиновке, если утверждает, что контролирует город.