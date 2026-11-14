Знаменитый фонтан в Риме может лишиться «заработка»: в чем дело Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Знаменитый фонтан Треви в Риме в 2026 году может недосчитаться около 200 тысяч евро дохода от туристических монет. Об этом пишет газета Il Fatto Quotidiano, проанализировав общий вес монет, извлекаемых из чаши достопримечательности.

По традиции каждый год из фонтана извлекают миллионы монет, брошенных путешественниками. Однако в текущем году ситуация не такая радужная. Издание заметило заметное сокращение «заработка». Итоговая сумма пока не подсчитана, но уже известно, что за девять месяцев собрали примерно на пять тонн монет меньше обычного. Если с января по сентябрь 2025 года вес составил 28 тонн, то за аналогичный период 2026-го - менее 23 тонн.

Издание напоминает, что обычай загадывать желания, бросая монеты в фонтан, приобрел мировую известность благодаря американской романтической комедии «Три монеты в фонтане». Кинокартина вышла на экраны в 1954 году. В фильме герои верили, что, бросив монету через плечо, можно исполнить сразу три желания: снова вернуться в Рим, обрести любовь и вступить в брак.

Ранее KP.RU писал, что в конце октября в Риме прошли массовые акции. Около 100 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против нынешнего правительства Италии.