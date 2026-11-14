Зеленский заявил, что у ВСУ уже пятые сутки нет полного доступа к Starshield Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении пяти дней сталкиваются с ограничениями в работе военной системы спутниковой связи Starshield.

По его словам, украинские специалисты ежедневно проводят проверки работы терминалов на различных направлениях и фиксируют повторяющиеся перебои в доступе к сети. Зеленский назвал проблему массовой.

«Уже пятые сутки есть ограничения. Они говорят, что это какая-то техническая история. Мы так не считаем. Каждый день мы тестируем по разным направлениям... Это не единичные случаи, а массовые», — приводит его слова украинское издание «Общественное. Новости».

Напомним, Зеленский постоянно выступает с заявлениями о проблемах с функционированием спутниковой системы Starshield в зоне боевых действий. Накануне, комментируя сбои в работе связи, он высказал подозрение, что подобные ограничения могут свидетельствовать о фактическом признании Вашингтоном украинских территорий российскими.