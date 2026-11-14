В Германии скандал из-за происшествия в парке развлечений: десятки людей отравились химикатом

Германии грозит скандал из-за катастрофы в парке развлечений: Десятки людей отравились химикатом. Фото: IMAGO/Rolf Zollner

В Германии не менее 15 человек отравились хлором в парке развлечений в городе Брюль. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По предварительным данным, причиной происшествия стала техническая неисправность в бассейне отеля, расположенного на территории парка. После утечки хлора посетители начали жаловаться на боли в горле и раздражение дыхательных путей.

Четырех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Остальных осмотрели и оказали им необходимую помощь непосредственно на месте происшествия.

Ранее в американском штате Калифорния произошла утечка опасных химикатов на заводе по производству гранатового сока. В результате пострадали 58 человек, из которых 11 потребовалась госпитализация. Из-за аварии эвакуировали более 150 сотрудников предприятия. Причиной происшествия стал разлив промышленного чистящего средства, пары которого распространились по воздуху и проникли в соседние помещения.