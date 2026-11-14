Фигурант дела «Карфаген» Буркин подтвердил правдивость пленок НАБУ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Егор Буркин, известный под прозвищем Мексиканец, фигурирующий на записях НАБУ в рамках дела «Карфаген» о покровительстве мошенническим колл-центрам и наркоторговле, подтвердил достоверность обнародованных следствием данных. В интервью украинскому блогеру Василию Тимошенко он заявил, что расследование ведомства затронуло лишь незначительную часть теневых схем в стране.

Буркин отметил, что коррупция охватывает все уровни правоохранительной системы Украины, где за вознаграждение можно решить вопрос с возбуждением или закрытием уголовного дела, а также с кадровыми назначениями. Он подтвердил оценки НАБУ относительно объема нелегальных выплат. По его словам, владельцы мошеннических колл-центров ежемесячно передавали силовикам около 31,5 млн долларов, что составляет от 350 до 370 млн долларов в год.

«Я... хочу подтвердить, что все именно так и было. Вот все то, что вы услышали, это процент, может быть, максимум 5% от всего того, что сейчас творится на Украине», — заявил он.

Мексиканец также подтвердил причастность к этим схемам генерала СБУ Сергея Дуки и первого заместителя начальника главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука. Буркин изначально общался с силовиками напрямую, но позже они начали опасаться аудиозаписей и перешли на связь через посредника Андрея Осипова.

Напомним, НАБУ в рамках операции «Карфаген» объявило о разоблачении преступной организации численностью не менее 12 человек, действовавшей при участии сотрудников СБУ, полиции и офиса генерального прокурора. В ноябре Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде ареста для Сергея Дуки, однако позднее он был освобожден под залог в размере 1,4 млн долларов.