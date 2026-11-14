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НовостиПроисшествия14 ноября 2026 10:30

Дрон ВСУ убил пенсионера, ехавшего на велосипеде под Брянском

Губернатор Брянской области выразил слова соболезнования родным погибшего из-за ВСУ пенсионера
Арина СЕРОВА
Губернатор Брянской области выразил слова соболезнования родным погибшего из-за ВСУ пенсионера

Губернатор Брянской области выразил слова соболезнования родным погибшего из-за ВСУ пенсионера

Фото: REUTERS.

Украинский дрон-камикадзе убил 76-летнего пенсионера, ехавшего на электровелосипеде в приграничном районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«В с. Чуровичи Климовского района погиб 76-летний местный житель», - написал Ковальчук.

По его словам, трагедия произошла в селе Чуровичи Климовского района. Атаке вражеского беспилотника подвергся местный житель. Губернатор назвал случившееся огромным горем для близких погибшего и заверил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее KP.RU писал, что боевики армии Украины организовали пыточную в одной из школ Константиновки в ДНР. Там противники избивали местных жителей, которые поддерживали российские войска.