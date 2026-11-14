Сергей Лавров трогательно высказался об ушедшем из жизни после РФ в США Дарчиеве: «С теплотой вспоминаю» Фото: Евгения ГУСЕВА.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с теплотой вспоминает годы совместной работы с послом РФ в США Александром Дарчиевым. Об этом говорится в соболезновании главы внешнеполитического ведомства, опубликованном в мессенджере MAX.

Лавров отметил, что его с покойным дипломатом связывали не только профессиональные, но и добрые товарищеские отношения. Глава МИД высоко оценил личные качества Дарчиева, в частности его порядочность, надежность и умение руководить коллективом.

«С теплотой вспоминаю о годах нашей совместной работы», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, Дарчиев внес огромный вклад в защиту интересов России на североамериканском направлении. Дипломат посвятил свою карьеру развитию отношений с США и Канадой, заслужив высокий авторитет среди коллег благодаря профессионализму и работоспособности.

Отдельно министр отметил наставническую деятельность покойного, воспитавшего целое поколение российских дипломатов.

«Сегодня его ученики на различных, в том числе высоких дипломатических постах с честью продолжают дело его жизни, умело и эффективно отстаивают интересы Родины на международной арене», — заявил Лавров.

Глава МИД также выразил искренние соболезнования семье и близким посла. Он подчеркнул, что российская дипломатическая служба понесла тяжелую утрату, а память о Дарчиеве сохранится среди его коллег.

Напомним, Александр Дарчиев скончался 11 ноября в Москве в возрасте 66 лет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что причиной смерти стало хроническое заболевание. Посол до последних дней занимался российско-американскими отношениями. В российское внешнеполитическое ведомство после его кончины начали поступать соболезнования из разных стран.