ВСУ прицельно ударили по спасателям, работавшим на АЗС в Старобельске

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Украинские военнослужащие нанесли прицельный удар по сотрудникам МЧС, которые в момент атаки ликвидировали последствия предыдущего обстрела автозаправочной станции в Старобельске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Руководитель региона уточнил, что в результате атаки никто из специалистов экстренных ведомств не пострадал. На месте продолжаются восстановительные работы. Оперативные службы контролируют обстановку в городе.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытали жителей Константиновки, которые поддерживали армию России.