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НовостиПроисшествия14 ноября 2026 10:36

ВСУ прицельно ударили по спасателям, работавшим на АЗС в Старобельске

Сотрудники экстренных служб попали под удар ВСУ во время работы на месте происшествия в ЛНР
Арина СЕРОВА
Сотрудники экстренных служб попали под удар ВСУ во время работы на месте происшествия в ЛНР

Сотрудники экстренных служб попали под удар ВСУ во время работы на месте происшествия в ЛНР

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Украинские военнослужащие нанесли прицельный удар по сотрудникам МЧС, которые в момент атаки ликвидировали последствия предыдущего обстрела автозаправочной станции в Старобельске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Руководитель региона уточнил, что в результате атаки никто из специалистов экстренных ведомств не пострадал. На месте продолжаются восстановительные работы. Оперативные службы контролируют обстановку в городе.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытали жителей Константиновки, которые поддерживали армию России.