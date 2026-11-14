Болгария официально останавливает помощь Украине: что произошло и почему Фото: REUTERS.

Болгария прекращает финансирование новых программ помощи Украине и отказывается от дальнейших поставок оружия из армейских запасов. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, сообщает румынский портал G4Media.

Глава правительства объяснил решение сложной финансовой ситуацией в стране. По его словам, Болгария столкнулась с дефицитом бюджета и ограниченными резервами, поэтому не может позволить себе дополнительные расходы на поддержку Киева.

«Что касается финансовой помощи, мы сами находимся в процедуре чрезмерного дефицита, и госпожа Урсула фон дер Ляен неоднократно просила нас свести дефицит ниже лимита в 3%», — подчеркнул Радев.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался участвовать в новом кредите Евросоюза для Киева на 70 млрд евро. Он также отверг требования канцлера Германии Фридриха Мерца, пригрозившего заблокировать долгосрочный бюджет ЕС, если страны объединения не возьмут на себя обязательства по финансированию Украины. Фицо подчеркнул, что Братислава не намерена поддаваться подобному давлению.