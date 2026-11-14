Украинский депутат появился без трусов в прямом эфире телеканала: оконфузился, но извинился Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко случайно появился без трусов во время прямого эфира, показав зрителям интимные части тела. Кадры неловкого происшествия опубликовал украинский информационный канал УНИАН.

Инцидент произошел во время трансляции на телеканале «Киев», где парламентарий обсуждал ситуацию в энергетике страны. На 12-й минуте эфира политик начал поправлять телефон, случайно изменив положение камеры. В результате зрители увидели нижнюю часть его тела.

Осознав произошедшее, Кучеренко поспешил вернуть камеру в прежнее положение и извинился перед аудиторией. Видео быстро разошлось по социальным сетям и вызвало обсуждения среди пользователей.

Примечательно, что депутат уже оказывался в неловкой ситуации во время телетрансляции. В 2024 году зрители заподозрили, что Кучеренко уснул прямо в эфире. Сам политик тогда объяснял, что просто привык слушать собеседников с закрытыми глазами.

Ранее другой депутат Верховной рады Гео Лерос показал неприличный жест Владимиру Зеленскому во время парламентского заседания. Политик обвинил главу киевского режима в предательстве, после чего ему отключили микрофон. Тогда парламентарий продемонстрировал средний палец, а инцидент попал в прямую трансляцию заседания.