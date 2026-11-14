Дрон-камикадзе ВСУ атаковал рейсовый автобус в Брянской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал рейсовый автобус, находившийся на остановке в поселке Щербиничи Злынковского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

По словам губернатора, в момент удара в салоне транспортного средства находились семь пассажиров. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Сам автобус получил механические повреждения.

«ВСУ продолжают свои подлые преступления. В п. Щербиничи Злынковского района дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус на остановке. По предварительной информации, никто из семи пассажиров не пострадал», — написал глава региона в мессенджере «Макс».

Накануне в поселке Пролетарский Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника разрушен частный дом. Под завалами найдены тела троих погибших — супругов и их 24-летней дочери. Пожар, возникший после детонации дрона, смогли оперативно потушить МЧС.