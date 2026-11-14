Демократы хотят расследовать причастность Маска к проблемам ВСУ: сенаторы потребовали сохранить документы о Starlink

Демократы потребовали от Маска сохранить данные о работе Starlink и Starshield Фото: REUTERS.

Сенаторы-демократы из комитета по иностранным делам Конгресса США потребовали от основателя компании SpaceX Илона Маска обеспечить сохранность всей документации и переписки, касающейся функционирования систем спутниковой связи Starlink и Starshield на территории Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующее обращение законодателей.

В письме, направленном сенаторами Джин Шахин и Крисом Кунсом, отмечается, что недавние сбои и ограничения в предоставлении спутниковых услуг негативно сказались на работе противовоздушной обороны (ПВО) и создали риски для американского персонала.

«Недавние ограничения... нарушили критически важные возможности ПВО, подвергли опасности американский персонал и поднимают серьезные вопросы о контроле SpaceX над ключевыми средствами связи», — приводит Bloomberg выдержку из послания парламентариев.

Как указывает Bloomberg, представители Демократической партии, получившие мандаты в Сенате по итогам прошедших выборов, намерены провести расследование роли Илона Маска в украинском конфликте одной из приоритетных тем после начала работы нового состава Конгресса в январе.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении пяти дней сталкиваются с ограничениями в работе Starshield. Глава киевского режима назвал проблему массовой. По его словам, речь не идет о «какой-то технической истории».