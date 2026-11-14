На химзаводе Pyrozzar в Бразилии вспыхнул пожар, есть пострадавшие Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

Не менее 12 человек получили травмы и ожоги в результате пожара, произошедшего в пятницу, 13 ноября, на химическом предприятии компании Pyrozzar в бразильском городе Салту (штат Сан-Паулу). Об этом сообщает местный новостной портал G1.

По данным издания, возгорание вспыхнуло на производственной площадке, специализирующейся на выпуске лакокрасочной продукции. Всех пострадавших оперативно госпитализировали в медицинские учреждения.

В числе раненых оказались один из совладельцев компании, координатор городской службы гражданской обороны Салту, а также работники завода, принимавшие участие в тушении огня. Причины возникновения пожара на данный момент неизвестны.

Напомним, в начале этой недели, 9 ноября, произошел мощный взрыв в печи металлургического завода «Хабаш» в районе Алиага провинции Измир, после чего вспыхнул масштабный пожар. Все произошло в дневное время во время рабочей смены.