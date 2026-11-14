Захарова отметила, что ЕАНА придерживается пути преступного режима Киева. Фото: МИД РФ

Европейский альянс новостных агентств (ЕАНА) сейчас ведет активную борьбу с Россией в угоду преступному режиму Киева. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, руководство альянса на этот раз не смогло дистанцироваться от воинственных настроений, в которые погружается Евросоюз усилиями собственного правящего класса. Сейчас ассоциация действует ровно так же, как представители киевского режима. То есть работает в угоду Незалежной.

«Руководство ЕАНА... присягнуло на верность курсу на эскалацию отношений с Россией в угоду засевшей в Киеве банде террористов и убийц», - подчеркнула Захарова.

Ранее Мария Захарова высказалась о желании европейских стран занять место за столом переговоров по Украине. По ее мнению, сначала эти государства должны привести себя в порядок. Ведь всем известно, что все члены ЕС погрязли в крови и преступных махинациях.