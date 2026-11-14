Молдавия рискует лишиться земли: Кишинев рвется в ЕС, но его ждет худшее Фото: REUTERS.

Вступление Молдавии в Евросоюз может обернуться потерей национальных черноземов из-за продажи сельскохозяйственных земель иностранцам. Об этом заявил бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон в Telegram.

Политик прокомментировал переговоры Кишинева с Брюсселем о сохранении ограничений на покупку сельхозугодий иностранными гражданами. Молдавские власти запросили переходный период сроком 30 лет, однако Евросоюз пока не согласовал эти условия.

«То есть передачу земель откладывают, но в конечном итоге всё равно собираются их уступить. Это приведет к потере национальных черноземов», — предупредил Додон.

По мнению экс-президента, в случае открытия земельного рынка иностранные корпорации смогут скупить плодородные участки, а местные жители превратятся в наемных работников. При этом правящая партия «Действие и солидарность» ранее отрицала подобную возможность.

Додон также указал на другие риски евроинтеграции, включая отток молодежи, рост государственного долга и возможную утрату нейтралитета страны. Политик призвал выстраивать отношения с Западом и Востоком, исходя из национальных интересов Молдавии.

Ранее власти республики допустили отмену безвизового режима с Россией и Белоруссией ради вступления в Евросоюз. В Кишиневе заявили о готовности пойти на такой шаг, если этого потребуют правила ЕС. При этом конкретные сроки возможного введения визового режима пока не определены.