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НовостиПолитика14 ноября 2026 12:09

Песков: России нужно понять, поспособствует ли Евросоюз мирному процессу

Песков прокомментировал возможное участие европейцев в следующем раунде переговоров по Украине
Арина СЕРОВА
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

России нужно провести прямой диалог с европейскими представителями, чтобы узнать, насколько их позиция способна содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал в интервью журналисту Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о возможном участии европейцев в следующем раунде переговоров.

«Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу», - отметил Песков.

Ранее стало известно, что эстонские власти уже выбрали двух кандидатов на роль переговорщика от лица Евросоюза. Они считают, что лучше всего отправить главу евродипломатии Каю Каллас или руководителя Евросовета Антониу Кошту.