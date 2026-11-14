Что сейчас с Сергеем Заворотным, чей автомобиль взорвали в Москве: озвучено состояние соратника Азарова. Фото: кадр телеканала "День ТВ"

Бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова, журналист Сергей Заворотный после взрыва автомобиля в Москве остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, пострадавший находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Заворотный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и пребывает в искусственной коме. Его артериальное давление поддерживают с помощью препаратов.

Как отмечает Mash, жизненно важные органы журналиста не пострадали. Однако риски остаются высокими из-за длительной борьбы с онкологическим заболеванием и пройденной иммунотерапии. Кроме того, при взрыве мужчина лишился руки и потерял много крови, поэтому врачам пришлось провести переливание.

Напомним, 13 ноября автомобиль Заворотного взорвался на Кировоградской улице в московском районе Чертаново. Внедорожник Toyota находился в движении, когда сработало взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Позднее Азаров признался, что известие о нападении на бывшего коллегу стало для него настоящим потрясением.