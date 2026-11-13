Что сейчас с Сергеем Заворотным, машину которого взорвали в Москве: Озвучено состояние соратника экс-премьера Украины. Фото: кадр с телеканала "День ТВ".

Бывший пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный находится в тяжелом состоянии после взрыва автомобиля в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел утром 13 ноября на Кировоградской улице в районе Чертаново. По предварительным данным, автомобиль Toyota взорвался во время движения. Пострадавшего водителя доставили в больницу.

Взрыв серьезно повредил машину. На опубликованных кадрах видно, что у автомобиля разбиты стекла и деформирована водительская сторона кузова. Следственный комитет возбудил уголовное дело, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Заворотный ранее работал советником и пресс-секретарем Азарова, возглавлявшего правительство Украины с 2010 по 2014 год. Он также известен как журналист и публицист.

Ранее KP.RU сообщила, что взрыв произошел утром 13 ноября на Кировоградской улице в московском районе Чертаново. Автомобиль Toyota Fortuner двигался по дороге, когда прогремел взрыв. У машины выбило двери с левой стороны, после чего ее вынесло на встречную полосу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом группой лиц.

Кроме того, военкор KP.RU Александр Коц рассказал о журналистской карьере 72-летнего Сергея Заворотного. В прошлом он работал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Латинской Америке и занимался историей региона. В частности, Заворотный брал интервью у знаменитого писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, а в 1996 году отправился в Чили, где изучал предполагаемые следы нацистского преступника Мартина Бормана. После переезда в Россию в 2014 году журналист занимался политической публицистикой.

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