Зеленский назвал скандал с пыточным домом под Киевом провокацией Фото: REUTERS.

Скандал вокруг обнаруженного пыточного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом - это определенно спланированная провокация. Такое мнение высказал в беседе со СМИ нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский, подняв эту тему спустя две недели после происшествия.

По его мнению, во всем виноват обычный украинский медик Валентина Молодая. Именно она одна из первых прибыла по вызову, чтобы помочь избитым солдатам ВСУ. Зеленский считает, что врач намеренно привлекла внимание к ЧП, чтобы спровоцировать масштабный скандал.

«Это подготовленная история. Совершенно...», - заявил глава киевского режима.

Он добавил, что абсолютно все видели женщину в тот день и знают о ее действиях. Поэтому украинским ведомствам стоит проверить ее и узнать мотивы медика, для чего она туда пришла.

Напомним, о секретной тюрьме в Петропавловской Борщаговке общественность узнала 2 ноября. Врачи скорой помощи приехали по вызову к частному дому, но их не пустили люди с оружием. Специалисты потребовали допуска к тем, кто, по их сведениям, находился в подвале. Запись с места ЧП показывала, что как минимум четверо нуждались в срочной медпомощи. Всего в подвале могли удерживать до 40 военных. Как заявляли очевидцы, там удерживали тех, кто не желал участвовать в боях.