В Роскачестве дали советы, как грамотнее распределить бюджет в канун Нового года

Роскачество: россиянам стоит заранее определить нужные траты перед праздниками Фото: Евгения ГУСЕВА.

Гражданам России стоит заблаговременно распланировать предстоящие расходы в преддверии Нового года. Соответствующим советом в беседе с РИА Новости поделилась глава Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

По мнению эксперта, декабрь всегда провоцирует увеличение трат на презенты, путешествия и участие в акциях. Во избежание финансового дефицита она советует сначала зафиксировать лимит на торжества, отняв от заработка базовые нужды вроде аренды жилья, ЖКУ, еды и кредитных взносов.

«Нагрузка на бюджет чаще возникает не из-за одной крупной покупки, а из-за накопления отдельных платежей», - подчеркнула специалист.

Приобретать скромные сувениры рациональнее за счет собственных сбережений, уточнила Вяльшина. Она также отмечает, что использовать рассрочку или беспроцентный грейс-период по кредиткам допустимо лишь при строгом соблюдении графика выплат.

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