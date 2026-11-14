В Архангельской области 8 человек пострадали при съезде микроавтобуса в кювет Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Восемь человек пострадали и доставлены в медицинское учреждение в результате съезда микроавтобуса в кювет в Архангельской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в субботу в районе поселка Шипицино Котласского МО Архангельской области около 11:00.

"Произошел съезд в кювет микроавтобуса. Пострадало восемь человек, доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия направили пожарно-спасательное подразделение ПЧ-48, а также сотрудников полиции и медиков скорой помощи. К ликвидации последствий ДТП привлекались 11 человек, четыре единицы техники. Кроме того, спасателям не раз приходилось вытаскивать машины из кюветов.

Ранее сайт KP.RU писал, что автобус с участниками климатической конференции ООН в Анталье попал в ДТП. При этом о пострадавших не сообщалось, несколько человек пожаловались на головную боль.