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НовостиПроисшествия14 ноября 2026 12:52

В Архангельской области 8 человек пострадали при съезде микроавтобуса в кювет

Людей доставили в больницу после съезда микроавтобуса в кювет
Вениамин ЗАХАРОВ
В Архангельской области 8 человек пострадали при съезде микроавтобуса в кювет

В Архангельской области 8 человек пострадали при съезде микроавтобуса в кювет

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Восемь человек пострадали и доставлены в медицинское учреждение в результате съезда микроавтобуса в кювет в Архангельской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в субботу в районе поселка Шипицино Котласского МО Архангельской области около 11:00.

"Произошел съезд в кювет микроавтобуса. Пострадало восемь человек, доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия направили пожарно-спасательное подразделение ПЧ-48, а также сотрудников полиции и медиков скорой помощи. К ликвидации последствий ДТП привлекались 11 человек, четыре единицы техники. Кроме того, спасателям не раз приходилось вытаскивать машины из кюветов.

Ранее сайт KP.RU писал, что автобус с участниками климатической конференции ООН в Анталье попал в ДТП. При этом о пострадавших не сообщалось, несколько человек пожаловались на головную боль.